Torino: Atp Finals, 80 mila biglietti venduti in crescita rispetto alla scorsa edizione

- Con 80 mila biglietti venduti le Atp Finals crescono a Torino rispetto all'edizione precedente con un +30 per cento. Con questi numeri Torino sogna di ospitare l'evento tennistico mondiale per altri 5 anni dopo la fine di questa esperienza che arriverà tra tre anni. "Questo è il terzo anno in cui Intesa Sanpaolo è Host Partner delle Nitto ATP Finals di Torino e ci accingiamo ad ospitare nuovamente i migliori tennisti al mondo per un evento di grande sport e spettacolo - ha affermato il presidente di Intesa-Sanpaolo Gianmaria Gros-Pietro -. Nei primi due anni abbiamo visto crescere questo appuntamento che per Torino significa visibilità internazionale, ricadute economiche significative e uno slancio di ottimismo. Lo sport è un indispensabile portatore di valori universali in cui si ritrova anche Intesa Sanpaolo: l’aspirazione a migliorarsi, la competizione leale, il rispetto delle regole. Per questo, non facciamo mancare il nostro sostegno a iniziative sportive in tutto il Paese, con particolare attenzione ai giovani”, ha concluso. (Rpi)