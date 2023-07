Francia: Borne, mi aspetto "risultati molto rapidi" dopo parziale rimpasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier francese Elisabeth Borne ha dichiarato di aspettarsi dei "risultati molto rapidi" dal nuovo governo, dopo il recente rimpasto che ha modificato parzialmente la squadra dell'esecutivo. "Ci sono molte attese per il settore della Sanità e dell'Istruzione", ha osservato Borne in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "BfmTv". In merito alla carenza di insegnati, la prima ministra ha affermato che dopo le vacanze ci sarà "un professore davanti ad ogni studente". Per quanto riguarda la ripresa dopo la pausa estiva, Borne prevede un "rallentamento dell'inflazione" grazie alle negoziazioni in corso tra il governo, i settori industriali e le aziende della grande distribuzione.(Frp)