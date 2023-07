Diritti: Foti (Fd’I), maternità surrogata pratica aberrante, bene ok Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ok della Camera dei deputati alla proposta di legge di Fratelli d'Italia che vuole riconosciuta la pratica dell'utero in affitto quale reato universale, il centrodestra ancora una volta non fa parole ma fatti. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. “E si conferma coerente con le promesse espresse ai cittadini in campagna elettorale. Il business della maternità surrogata è una pratica aberrante che riduce in schiavitù le donne, per lo più della parte più povera del pianeta. Chi parla di obbrobrio giuridico non sa di cosa si tratta. L'augurio che questa norma di civiltà sia approvata al più presto dal Senato”, aggiunge Foti. (Rin)