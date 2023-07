Niger: fonti stampa, colpi di arma da fuoco uditi vicino alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incertezza dei fatti, tra le ipotesi formulate sulle rivendicazioni dei militari torna di frequente il nome del generale Omar Tchiani, capo della Guardia presidenziale da una decina d’anni e considerato un fedelissimo dell’ex presidente Mahamadou Issoufou, pur essendo poi riconfermato da Bazoum. Secondo fonti di “Jeune Afrique”, il capo dello Stato avrebbe espresso negli ultimi giorni il desiderio di rimuoverlo dall’incarico, una decisione che avrebbe suscitato malumore tra le file della Guardia presidenziale. Di fatto, rimane al momento sconosciuto il numero di militari che si sono ammutinati e non ci sono notizie di un’eventuale allargamento dell’azione in altre caserme del Paese. Secondo le informazioni disponibili, i membri della Guardia presidenziale defezionisti sono entrati in azione intorno alle 6 del mattino bloccando l’accesso alla presidenza, prima di avviare colloqui con il capo dello Stato che si sarebbero conclusi circa due ore e mezza dopo senza risultati soddisfacenti e con il fermo di Bazoum e dei suoi ministri. (segue) (Res)