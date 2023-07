Sport: Fontana, capolavoro tripletta azzurra ai Mondiali Scherma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un vero e proprio capolavoro! Fantastiche le fiorettiste azzurre che stupiscono il mondo conquistando oro, argento e bronzo. Bellissimo che tutto ciò avvenga in Lombardia”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la tripletta messa a segno ai Mondiali di Scherma di Milano da Alice Volpi che conquista l'oro nel fioretto femminile battendo Arianna Errigo nella finale tutta italiana. Medaglia di bronzo per Martina Favaretto a completare un podio interamente azzurro. (Com)