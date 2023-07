Niger: golpe, presidente beninese Talon inviato a Niamey come mediatore Cedeao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Benin, Patrice Talon, è in viaggio per il Niger, dov'è stato incaricato di mediare nella crisi in corso a nome della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). Lo ha detto ai media il presidente nigeriano ed attuale capo ad interim dell'organismo regionale, Bola Tinubu. "Ci sta andando in questo momento, sta arrivando (in Niger)", ha detto Tinubu, che ha definito la situazione "abbastanza preoccupante" ed "in rapida evoluzione". Come riferito da "Rfi", i due capi di Stato si sono incontrati oggi ad Abuja, in Nigeria. Tinubu ha affermato che verranno "utilizzati tutti i mezzi possibili per ristabilire l'ordine costituzionale in Niger", ma che "l'ideale sarebbe che tutto avvenisse in pace e armonia, e quindi questa sera stessa si rafforzeranno le azioni di mediazione per risolvere pacificamente la situazione". "La pace è la nostra prima opzione", ha aggiunto Tinubu. A Niamey la gente è scesa in piazza per chiedere la liberazione del presidente Bazoum, tuttavia dei colpi di avvertimento sono stati sparati da alcuni membri della guardia presidenziale per disperdere la folla. Secondo fonti locali, circa 200 persone si erano radunate davanti all'Assemblea nazionale della capitale. Già la scorsa settimana Talon era stato nominato come capo missione della Cedeao per "rinnovare il dialogo" con i leader dei tre Paesi del Sahel guidati da giunte golpiste: Mali, Burkina Faso e Guinea. Il capo di Stato beninese avrebbe dovuto incontrare a breve il presidente di transizione e colonnello maliano Assimi Goita, il comandante guineano Mamadi Doumbouya e il leader della transizione burkinabé Ibrahim Traoré.(Res)