Ucraina: Casa Bianca, Putin sia onesto con leader africani su effetti del mancato trasporto di grano nel Mar Nero

- Gli Stati Uniti si augurano che il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, sia “onesto” con i leader africani in merito agli effetti che il ritiro di Mosca dall’accordo per il trasporto del grano nel Mar Nero avrà sui loro Paesi. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa, rispondendo ad una domanda sul secondo vertice Russia-Africa che prenderà il via domani a San Pietroburgo, con la partecipazione di 17 capi di Stato e quattro capi di governo africani. “La maggior parte del grano bloccato nei porti ucraini sarebbe andata ai Paesi in via di sviluppo che ne hanno più bisogno, soprattutto nel continente africano”, ha detto, aggiungendo che i prezzi del grano e dei generi alimentari stanno già registrando una rinnovata volatilità dopo la decisione di Mosca. “Il modo migliore per trasportare il grano è via mare, ma al momento non è possibile: stiamo lavorando con l’Ucraina e con l’Unione europea per trovare una soluzione alternativa che consenta il trasporto via terra, ma non sarà altrettanto efficiente”, ha concluso. (Was)