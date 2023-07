Roma: Durigon (Lega), Valeriani segretario provinciale è valore aggiunto per il partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al nuovo segretario provinciale della Lega di Roma "Angelo Valeriani, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. La figura di Angelo, che ringrazio per quanto fatto fino ad oggi, rappresenta un valore aggiunto non solo per la Capitale, ma anche per tutto il coordinamento regionale, con il quale sono certo lavorerà con impegno e dedizione nel solo interesse del Lazio e dei cittadini". Lo dichiara in una nota il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. "Sarà chiamato a scelte impegnative e strategiche, per rilanciare il partito romano in vista delle prossime sfide che attendono la città eterna, a partire dai grandi appuntamenti internazionali. Il partito continua così nella sua fase di riorganizzazione, certi che l'attenzione al territorio e la presenza costante sia la base imprescindibile per il buon governo".(Com)