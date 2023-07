© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell'Aula del Senato, con 130 sì, nessun voto contrario e quattro astenuti, alla mozione per il riconoscimento dell'Holodomor - la carestia che colpì l'Ucraina nel 1932 e 1933 - come genocidio ai danni del popolo ucraino. (Rin)