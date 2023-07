Diritti: Baldassarre (Lega), utero in affitto reato universale è lotta di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passa alla Camera la proposta di Legge "sul reato universale di maternità surrogata. Altro grande risultato del centrodestra di Governo, per mettere fine alla schiavitù del terzo millennio. Ora si passa al Senato, dove la Lega già da inizio anno ha depositato una proposta analoga sull'utero in affitto. Una sana lotta di civiltà". Lo scrive su Facebook Simona Baldassarre, assessore alle Pari opportunità della Regione Lazio e responsabile del dipartimento famiglia della Lega. (Com)