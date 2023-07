Cina-Italia: Casa Bianca, rinnovo accordo su Via della seta è decisione del governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinnovare o meno il memorandum sulla Nuova via della seta è una decisione sovrana del governo italiano. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Detto ciò, è palese che sempre più Paesi si stiano rendendo conto dei rischi e della mancanza di benefici concreti associati ad una partnership con la Cina secondo quel modello: gli Stati Uniti, nel quadro del G7, hanno proposto una alternativa rappresentata dalla Partnership per le infrastrutture e gli investimenti globali (Pgii)”, ha aggiunto. (Was)