Niger: dipartimento di Stato Usa, fermo sostegno al presidente Bazoum

- Gli Stati Uniti sostengono con fermezza il presidente democraticamente eletto, Mohamed Bazoum, e condannano qualsiasi tentativo di prendere il potere con la forza e di interrompere l'ordine costituzionale. Lo riferisce in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller. "Chiediamo l'immediato rilascio del presidente Mohamed Bazoum e il rispetto dello stato di diritto e della sicurezza pubblica. Facciamo eco alla ferma condanna dell'azione odierna da parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). Stiamo monitorando attentamente la situazione e siamo in comunicazione con l'ambasciata americana a Niamey", si legge nel comunicato. (Was)