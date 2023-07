Usa-Italia: Casa Bianca, Paesi allineati su politica estera, Biden rispetta la collaborazione con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l’Italia hanno mostrato un importante allineamento in relazione a diversi temi di politica estera, e il presidente Joe Biden rispetta il lavoro svolto finora in collaborazione con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “L’Italia è un alleato molto competente all’interno della Nato, e ha garantito un importante sostegno all’Ucraina, accogliendo numerosi rifugiati e inviando milioni di dollari di assistenza economica e umanitaria”, ha detto. (Was)