Fao: Tajani, Italia protagonista del vertice, cibo non sia arma di ricatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso oggi a Roma il Vertice della Fao sui sistemi alimentari "che ha visto l'Italia grande protagonista", portando "risultati concreti per aiutare chi non ha cibo e soffre carestie, soprattutto in Africa". Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rinnovando inoltre l'appello a Mosca di ritirare il blocco sul grano "La Russia cambi la decisione sul grano, il cibo non può essere un'arma di ricatto", ha detto Tajani. (Res)