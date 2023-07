Ucraina: Craxi (FI), Holodomor fu sterminio di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento per istituzioni pubbliche e private, imprese e professionisti, cittadini che cercano informazione completa e dimensione glocal" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Una drammatica vicenda ha un nome troppo poco conosciuto: Holodomor. Uno sterminio di massa, ai danni del popolo ucraino, che passò attraverso la sottrazione dei cereali, poi di tutte le derrate agricole e delle terre. Terre piene di frumento a perdita d'occhio che da secoli nutrivano la vicina Russia e l'Europa: questa era l'Ucraina ancora nell'inverno del 1932-1933. Ma l'ideologia sovietica volle piegare e trasformare radicalmente la natura di quei luoghi, di quelle famiglie e di quei contadini: bisognava piegare la realtà all'ideologia, introdurre la 'collettivizzazione' della terra e abbattere il sistema dei Kulaki, bisognava introdurre il Kolchoz. Il granaio d'Europa, fonte di pane per le Repubbliche socialiste sovietiche e di preziosissima valuta pregiata per le casse destinate a finanziare la creazione del socialismo reale, doveva piegarsi alla logica di partito, il Pcus, e a Stalin. La lotta contro gli ucraini in quegli anni fu durissima, con confische, deportazioni e fucilazioni. Ma la cosa peggiore fu la carestia che questa repressione durissima comportò e la conseguente morte per fame di milioni di persone". Lo ha detto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa, intervenendo a palazzo Madama nel dibattito sulla mozione per il riconoscimento dell'Holodomor come genocidio ai danni del popolo ucraino. "Novant'anni fa - ha aggiunto la parlamentare - la barbarie umana toccò uno dei suoi punti di massima intensità. Si trattò di qualcosa di deliberato e voluto, non certo casuale. Non posso quindi che annunciare con convinzione il voto favorevole alla mozione in discussione, a nome del gruppo dei senatori di Forza Italia. Bisogna farlo anche e soprattutto in questi giorni, in un frangente del conflitto in cui i russi provano ad ostacolare le esportazioni di cereali dall'Ucraina verso i Paesi più bisognosi del Mediterraneo".(Rin)