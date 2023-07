Usa-Italia: Casa Bianca, Biden ha un buon rapporto con Meloni, hanno lavorato bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha “un buon rapporto” con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che questa sera arriverà a Washington per la sua prima missione negli Usa dall’insediamento del suo governo. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Hanno lavorato bene insieme, soprattutto per quanto riguarda i temi di politica estera”, ha detto. (Was)