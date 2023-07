Germania: ministro Economia preme per accordo su prezzo elettricità a uso industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, preme per un rapido accordo nel governo di cui fa parte sul prezzo dell'elettricità a uso industriale. Intervistato dal quotidiano “Augsburger Allgemeine”, l'esponente dei Verdi ha avvertito che “il tempo sta per scadere” a fronte del peggioramento della fiducia delle imprese. Allo stesso tempo, Habeck ha ammesso: “Purtroppo, non vi è ancora un'opinione unanime nel governo sul prezzo dell'elettricità a uso industriale”. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima ha quindi evidenziato: “Ho presentato la proposta e ne stiamo discutendo da alcune settimane. Posso solo dire in modo inequivocabile che non abbiamo tempo da perdere”. La situazione dell'economia tedesca “non è facile al momento, è vero”, ha infine affermato Habeck. In questo modo, l'esponente dei Verdi ha fatto ferimento alle ultime previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui il Pil della Germania subirà nel 2023 una contrazione dello 0,3 per cento. (Geb)