Niger: tentato golpe a Niamey, vacilla l'ultima roccaforte democratica del Sahel (3)

- In una situazione che appare ora dopo ora in divenire, la presidenza del Niger ha da parte sua confermato il tentativo di colpo di Stato in corso, affermando al contempo che il presidente Bazoum e la sua famiglia "stanno bene" e che l'esercito e la Guardia nazionale sono pronti a rispondere all'azione dei golpisti se questi non desisteranno dall'azione. "Questo mercoledì mattina presto elementi della Guardia presidenziale si sono impegnati in un movimento anti-repubblicano e hanno cercato invano di ottenere il sostegno delle Forze armate nazionali e della Guardia nazionale. Il presidente della Repubblica e la sua famiglia stanno bene. L'Esercito e la Guardia nazionale sono pronti ad attaccare gli elementi della Guardia presidenziali coinvolti in questo vano tentativo se non torneranno a più miti consigli", si legge nella dichiarazione diffusa dalla presidenza su Twitter. Nel frattempo circa 200 persone si sono radunate davanti all'Assemblea nazionale di Niamey a sostegno di Bazoum, protestando contro la destabilizzazione delle istituzioni della Repubblica e scandendo lo slogan: "Liberate Bazoum". (segue) (Res)