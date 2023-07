Niger: tentato golpe a Niamey, vacilla l'ultima roccaforte democratica del Sahel (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono intanto arrivate le prime reazioni al tentativo di golpe in Niger. La Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha condannato "con la massima fermezza" gli sviluppi, invitando gli autori del tentato golpe a rilasciare "immediatamente e senza condizioni" il presidente "della Repubblica democraticamente eletto" e promettendo di perseguire "tutti coloro che sono coinvolti in questo atto, responsabili della sicurezza e dell'incolumità del presidente, dei membri della sua famiglia, dei membri del governo e del pubblico in generale". Ferma condanna anche dal presidente della Nigeria ed attuale presidente di turno della Cedeao, Bola Tinubu, per il quale "gli amanti della democrazia del mondo non tollereranno alcuna situazione che possa neutralizzare il governo democraticamente eletto del Paese". La Cedeao, ha aggiunto, "non accetterà alcun 'ostacolo' al corretto funzionamento dell'autorità legittima in Niger o in qualsiasi parte dell'Africa occidentale". Anche la Francia, principale alleato del Niger nel Sahel, ha espresso tutta la sua preoccupazione per quanto sta accadendo a Niamey. In una nota, il ministero degli Esteri di Parigi ha condannato "con fermezza ogni tentativo di prendere il potere con la forza", associandosi agli appelli dell'Unione africana e della Cedeao affinché siano ristabilite integralmente le istituzioni democratiche nigerine. (segue) (Res)