Niger: tentato golpe a Niamey, vacilla l'ultima roccaforte democratica del Sahel (5)

- A differenza dei suoi vicini Mali e Burkina Faso, il Niger rimane uno degli ultimi Stati del Sahel ancora guidati da un governo civile. Non è, tuttavia, la prima volta che i militari minacciano il governo di Niamey. Il 31 marzo del 2021 un drappello di ufficiali aveva già tentato di rovesciare l'allora presidente uscente Mahamadou Issoufou, due giorni prima del giuramento del suo successore ed attuale presidente, Mohamed Bazoum. Ora, se il golpe a Niamey dovesse avere successo e Bazoum fosse estromesso dal potere, si tratterebbe di un colpo forse mortale per gli interessi francesi nel Sahel e, più in generale, nel continente africano. Il Niger, da decenni alleato di ferro di Parigi, era finora considerato l’ultimo bastione “democratico” del Sahel, un’area ormai quasi interamente formata da Paesi guidati da giunte militari golpiste riconducibili all’orbita russa. È stato così, ad esempio, per il Mali, dove il duplice colpo di Stato nel 2020 e nel 2021 ha prima spodestato il presidente Ibrahim Boubacar Keita, poi portato al potere il colonnello Assimi Goita, fedelissimo di Mosca. Anche in Burkina Faso si è verificato uno scenario simile, in seguito al golpe che nel gennaio 2022 ha portato alla caduta del presidente Roch Marc Christian Kaboré e all’instaurazione di una giunta militare, anche in questo caso filo-russa, guidata dal generale Paul-Henri Sandaogo Damiba. Prima ancora era stata la volta della Guinea, dove nel settembre 2021 un golpe aveva estromesso il presidente di lunga data Alpha Condè. (segue) (Res)