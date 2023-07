Niger: tentato golpe a Niamey, vacilla l'ultima roccaforte democratica del Sahel (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un discorso a parte merita la Repubblica Centrafricana (Rca), dove il presidente Faustin-Archange Touadera, pur essendo stato eletto democraticamente nel 2016, è da anni considerato il principale alleato della Russia nella regione, e nel Paese sono presenti, almeno fin dal 2017, circa 1.000-1.500 combattenti del gruppo Wagner, impiegati nella protezione dello stesso Touadera ma anche dei siti d’estrazione di oro, diamanti e legname (di cui la Rca è ricca) e nella repressione dei gruppi ribelli guidati dall’ex presidente filo-francese Francois Bozize. Anche il Ciad, Paese governato da una giunta militare guidata da Mahamat Deby, figlio dell’ex presidente Idriss Deby, è da tempo nelle mire del Cremlino, essendo considerato da numerosi osservatori come il prossimo obiettivo di Mosca e della Wagner nella strategia di penetrazione russa in Africa. È dunque al Niger che la Francia e i suoi alleati occidentali - in primis gli Stati Uniti e l’Ue – si sono finora aggrappati per non vedersi definitivamente estromessi nel Sahel a scapito della Russia. È in Niger, del resto, che sono stati ricollocati i 2.400 militari della missione francese Barkhane stanziati in Mali, come voluto dal presidente Emmanuel Macron in seguito all’escalation delle tensioni tra Bamako e Parigi. Stessa sorte è toccata ai militari della task force europea Takuba (cui l’Italia contribuisce con circa 200 uomini) che sono stati riposizionati al fianco delle forze armate del Niger alla frontiera con il Mali, in seguito alla chiusura delle basi militari maliane di Gossi, Menaka e Gao. (segue) (Res)