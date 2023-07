Niger: tentato golpe a Niamey, vacilla l'ultima roccaforte democratica del Sahel (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un eventuale scivolamento del Niger in orbita russa, dunque, sancirebbe la definitiva estromissione francese ed europea dal Sahel, con conseguenze che andrebbero ben oltre la dimensione militare. Con due miniere di uranio - quelle di Acuta e di Arlit - gestite entrambe dalla controllata nigerina della società francese Orano, il Niger è infatti il primo fornitore di uranio dell’Ue, assicurando il 24 per cento del fabbisogno comunitario. Uno dei principali produttori mondiali di uranio è proprio la Russia, che fornisce all’Ue il 20 per cento del fabbisogno di minerali. Ben 18 reattori presenti nell’Ue – quelli situati in Finlandia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria – possono funzionare solo con elementi combustibili russi. Appare evidente che, arrivando a controllare anche l’uranio del Niger, Mosca avrebbe in mano quasi il 50 per cento delle forniture all’Ue e potrebbe dunque rappresentare una grave minaccia alla sicurezza energetica non solo della Francia (che dispone di 58 reattori atomici), ma anche di tutta una serie di Paesi dell’Europa orientale. Una situazione che forse potrebbe spiegare gli equilibrismi geopolitici del presidente Emmanuel Macron, alle prese con una profonda ristrutturazione dell’industria nucleare francese, per realizzare la quale ha disposto la nazionalizzazione della compagnia elettrica Edf. (Res)