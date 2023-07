Diritti: Loizzo (Lega), votiamo convintamente sì a legge contro pratica irrispettosa diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Votiamo sì a questa legge, lo facciamo convintamente. L'utero in affitto è da considerarsi un reato universale: è inaccettabile pensare di ricorrere a una madre all'estero per poi ottenere il riconoscimento del bambino in patria, alterare le relazioni riducendo donne e bambini al rango di cose, lasciare che cliniche, intermediari, consulenti legali le sfruttino. Siamo contro il tentativo di presentare una pratica irrispettosa della carta dei diritti umani con termini edulcorati come gestazione solidale o gestazione per altri. Secondo la Corte Costituzionale, la Maternità surrogata offende la dignità delle donne e indebolisce le relazioni umane. La Lega ritiene che ogni bambino debba vedere tutelati i suoi diritti. La speranza dunque è che questa legge non sia un punto di arrivo, ma una tappa nel cammino di riflessione che va portato avanti, a tutti i livelli, su cosa rappresenti un figlio e cosa voglia dire maternità. Bisogna trovare il coraggio di proteggere la vita nella sua interezza, la genitorialità nella sua unicità, la gravidanza nella sua miracolosa essenza". Lo ha affermato la deputata della Lega, Simona Loizzo, intervenendo in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto. (Rin)