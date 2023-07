Diritti: Costa (Azione-Iv), votato contro pdl su maternità surrogata reato universale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho votato contro la proposta di legge che prevede la Gestazione per altri (Gpa) come reato universale. Penso che si possa essere a favore o contro la Gpa, ma il reato universale non sta in piedi dal punto di vista giuridico. Innanzitutto c'è una palese contraddizione tra il disvalore semibagatellare assegnato dal nostro ordinamento a questo reato (pena minima 3 mesi, massima 2 anni) ed il fatto che si pretenda di punirlo ove commesso fuori dai confini nazionali (il che è comunque già oggi possibile se si muove il ministro della Giustizia). Il nostro codice consente al legislatore di selezionare fattispecie punibili anche se realizzate all'estero e ne individua le condizioni. Non tutti i reati, ma quelli che, in una logica sistematica giustifichino uno strappo così significativo. Il punto è quello della ragionevolezza: ed anche alla luce dei precedenti è necessaria una coerenza tra gravità del reato a livello nazionale e scelta di colpirlo anche extra confini. A questo si aggiungono altri molteplici profili sottolineati coralmente dai professori ascoltati in commissione Giustizia (dalla doppia incriminazione alle impossibili rogatorie). In Parlamento tanti la pensano come me, ma votano sì al reato universale per timore di essere additati come pro Gpa, accodandosi ai populisti che usano il codice penale come manifesto elettorale. E questo è molto grave per chi si definisce liberale. Utilizzare il diritto penale "simbolico", per timore di non apparire sufficientemente rigorosi è un assist ai populisti". Lo afferma il deputato di Azione-Italia viva, Enrico Costa.(Rin)