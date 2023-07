Città metropolitana Roma: vicesindaco, investiamo nelle periferie con una rigenerazione culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Cinquanta milioni di euro di investimento per nuovi Poli culturali, Civici e di Innovazione, "frutto di un accordo di programma siglato tra Roma Capitale e Città metropolitana di Roma. Una rivoluzione culturale che costruirà, utilizzando i fondi Pnrr, previsti nel Piano Urbano integrato, 9 nuovi poli culturali e la progettazione e per la riqualificazione e efficientamento energetico di 21 biblioteche, con 10 nuove aperture". Così in una nota Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma e Delegato al Pnrr. Un lavoro "di sinergia tra l'Ente metropolitano e Roma Capitale, coordinati assieme al Sindaco Roberto Gualtieri e l'Assessore alla Cultura Miguel Gotor, che cambieranno il volto delle zone periferiche della Capitale. Apriamo una stagione nuova - ha anche detto Sanna - per la cultura e le occasioni di utilizzare nella maniera più confortevole e sicura spazi nei quali, i cittadini avranno la possibilità di usufruire di luoghi del sapere, con un investimento dedicato nelle zone più fragili e a rischio della Città. Occasione questa, di rinascita e aggregazione con una rigenerazione e ampliamento dell'offerta bibliotecaria mai vista fin d'ora".(Com)