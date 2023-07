Diritti: Ascari (M5s), pdl su maternità surrogata è pasticcio giuridico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del centrodestra per rendere reato universale la maternità surrogata "è un enorme pasticcio giuridico, incostituzionale e inapplicabile, ma soprattutto è fortemente lesiva dei diritti dei minori. La norma è giuridicamente inapplicabile, è solo una bandierina politica che volete sventolare davanti al vostro elettorato per nascondere tutte le altre promesse che avete tradito. Un bambino nato all'estero da maternità surrogata, arrivato in Italia si troverà i genitori incriminati e condannati a scontare una pena. Questi bambini dovranno fare i conti con lo stigma d'esser considerati figli di un reato, così come venivano considerati quelli nati da uno stupro". Lo ha detto la deputata del Movimento cinque stelle, Stefania Ascari, nella dichiarazione di voto, in Aula alla Camera, sulla proposta di legge per il reato universale di surrogazione di maternità. "I bambini nati mediante maternità surrogata - ha aggiunto la parlamentare - devono ottenere, anche negli Stati che vietano il ricorso a tali pratiche, un riconoscimento giuridico del legame di filiazione con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita e che se ne prende cura: lo ha affermato anche la Corte costituzionale e c'è una consolidata giurisprudenza italiana ed europea ad affermarlo. Solo la foga ideologica di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia può ignorarlo. Questa, è violenza istituzionale che vuole cancellare legami e diritti, è violenza praticata per puro scopo di propaganda". (Rin)