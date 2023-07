Libia: inviato Usa Norland, processo di riconciliazione è necessario per stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la sua assenza alla riunione del Security Working Group (Swg) che si è svolta ieri a Bengasi, l’inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha elogiato la conferenza internazionale sulla riconciliazione intra-libica, patrocinata dal Consiglio di presidenza libico e dall'Unione africana che si svolge a partire da oggi a Brazzaville, in Congo. Lo ha riferito la rappresentanza diplomatica su Twitter, secondo la quale “il processo di riconciliazione è una componente vitale per consentire alla Libia di raggiungere la stabilità e la prosperità che i libici meritano”. “In questo contesto vorremmo rendere omaggio ai libici che hanno lavorato con l'Unione africana e ai vertici della Repubblica del Congo per tenere il 20 luglio il primo incontro preparatorio per la conferenza di riconciliazione”, ha proseguito la nota. “Ci auguriamo che l'incontro apra la strada per una conferenza nazionale di successo che possa consentire a tutti i libici di ogni estrazione sociale e regione di discutere e risolvere le questioni importanti e difficili che sono necessarie per consentire alla Libia di raggiungere il suo grande potenziale”, ha concluso. (Lit)