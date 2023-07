Caccia: Costa (M5s), forte perplessità per esclusione audizione associazioni animaliste in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desta molta perplessità la decisione del presidente di commissione agricoltura della Camera di non audire alcuna associazione animalista, a parte il Wwf, rigettando le nostre richieste. Avevamo domandato che, nell'ambito della discussione di una legge sui grandi carnivori, fossero ascoltate tutte le associazioni che si occupano della tutela della fauna selvatica. Ma la richiesta è stata rigettata. Il tutto nel giorno in cui Fugatti emana un'altra ordinanza di abbattimento, questa volta per due lupi. Evento del tutto inedito e pericoloso". Lo afferma il vicepresidente della Camera, onorevole Sergio Costa. (Rin)