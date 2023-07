Diritti: Montaruli (Fd'I), difendiamo corpo delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difendiamo il corpo delle donne che non può essere mercificato né mortificato da pratiche come quella dell'utero in affitto. Per questo oggi alla Camera si compie un grande passo in avanti con l'approvazione della pdl di fratelli d'Italia che rende la maternità surrogata reato universale". Lo ha detto la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli, durante il flash mob organizzato per ribadire la posizione di Fratelli d'Italia. "Abbiamo sempre lottato perché questa proposta diventasse legge, già quando era prima firmataria Giorgia Meloni ma eravamo opposizione. Oggi, finalmente - ha concluso la parlamentare - il voto del parlamento consentirà di allontanare questa pratica aberrante valorizzando i diritti di ogni donna".(Rin)