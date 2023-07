Forza Italia: Sorte (FI), in Lombardia tutti mobilitati per vincere il seggio di Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Forza Italia Lombardia accoglie con grande entusiasmo la scelta di candidare Adriano Galliani nel seggio senatoriale di Monza, su proposta del segretario nazionale Antonio Tajani, che ha raccolto il pieno consenso della famiglia Berlusconi. Ringraziamo ancora una volta la famiglia del nostro Presidente per l'attenzione e la cura che rivolge a Forza Italia, nata dalla straordinaria capacità visionaria di Silvio Berlusconi. Per noi il seggio di Monza non rappresenta una questione politica, ma affettiva. E' il seggio del nostro unico presidente e fondatore. Saremo tutti mobilitati, dai nostri consiglieri regionali e amministratori, fino ai militanti e ai simpatizzanti per vincere le elezioni". Lo dichiara in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e Coordinatore regionale della Lombardia.(Com)