Incendi: Messina (Fd'I), depositata pdl per aumento pene piromani

- "Oggi è stata depositata una proposta di legge, a prima firma dei deputati siciliani di Fratelli d'Italia, sottoscritta anche da quelli sardi e supportata da tutto il gruppo, che prevede un inasprimento delle pene per chi dolosamente appica gli incendi. Le drammatiche immagini di questi giorni che hanno visto bruciare interi terreni in Sicilia, in Sardegna e in Calabria, impongono una riflessione e obbligano a multe più severe verso chi pone in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone, di luoghi, per non parlare del danneggiamento arrecato alla flora e alla fauna. Come è evidente l'attuale pena che va da un minimo di tre anni a un massimo di 7 anni non coglie l'obiettivo della dissuasione di chi con dolo continua a incendiare interi territori, con tecniche che ricordano quelle del terrorismo". Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina. (Rin)