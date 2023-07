Insularità: Barelli (FI), buon lavoro a Calderone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'amico e collega Tommaso Antonino Calderone le mie congratulazioni e quelle del gruppo di Forza Italia alla Camera per la nomina a presidente della commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità. Sono certo che con la sua esperienza e competenza saprà essere un'ottima e saggia guida per una commissione di grande importanza per il Paese". Lo afferma, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Forza Italia ha sempre rivolto una particolare attenzione alle nostre Isole che sono parte essenziale del nostro territorio perché rivestono un ruolo strategico nel Mediterraneo, sia sotto il profilo economico che geopolitico - continua il parlamentare -. In quest'ottica, il nostro partito ritiene fondamentale promuovere, investire e lavorare per rimuovere ogni ostacolo al loro rilancio e sviluppo. Questo l'obiettivo della Commissione, mirata a valorizzare lo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale, ad assecondare le peculiarità del territorio e a sostenerlo in alcuni passaggi difficili come le gravissime avversità climatiche a cui in questi giorni stanno andando incontro". (Com)