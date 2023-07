Diritti: Bicchielli (Nm), difendiamo la dignità delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' la Corte di Cassazione, a sezioni unite, a dire che la riduzione del corpo della donna a contenitore di una vita destinata ad altri ne offende la dignità, anche in assenza di una condizione di bisogno. L'utero in affitto significa annullare i diritti inalienabili delle donne dentro procedure contrattuali. Ed esporre i bambini a pratiche che determinano incertezze sul loro status, sulla loro identità nella società. Ma dovrebbe bastare il buon senso, la considerazione elementare della dignità della donna e dei diritti dei bambini per rifiutare la pratiche della Genitorialità per Altri. Una pratica intollerabile anche se messa in atto all'estero, e sempre la Cassazione avverte che riconoscere i rapporti di filiazione sulla base di contratti di maternità surrogata non è nel miglior interesse del minore, ma quello degli adulti che vogliono avere un figlio a tutti i costi. Sono 19 anni che esiste la legge contro la maternità surrogata, ma il reato commesso all'estero è sempre rimasto senza sanzione anche perché sostanzialmente avallato da atti di sindaci e da un'assuefazione comune nel dibattito pubblico. Stupisce che in un'epoca in cui si parla molto di diritti vengano ignorati quelli di donne e bambini. A Noi moderati invece i diritti delle persone e la dignità delle donne stanno molto a cuore". E' la dichiarazione di voto del vicecapogruppo di Noi moderati alla Camera, Pino Bicchielli, sulla perseguibilità del reato di maternità surrogata commesso all'estero da un cittadino italiano. (Rin)