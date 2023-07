Usa: riprende l’udienza di Hunter Biden, le parti hanno rivisto l’accordo di patteggiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati di Hunter Biden e il dipartimento della Giustizia hanno concordato una nuova versione dell’accordo raggiunto lo scorso giugno, in base al quale il figlio del presidente degli Stati Uniti si sarebbe dovuto dichiarare colpevole di evasione fiscale e possesso illegale di arma da fuoco. La giudice Maryellen Noreika ha così potuto riprendere l’udienza odierna a Wilmington, in Delaware, dopo uno stallo che ha inizialmente messo a rischio il patteggiamento. La nuova versione dell’accordo riguarda esclusivamente il periodo che va dal 2014 al 2019, e include solamente reati fiscali o relativi al consumo di droga e al possesso illegale di armi da fuoco. Il secondogenito di Joe Biden si dichiarerà comunque colpevole di evasione fiscale nel 2017 e nel 2018, e le parti hanno stabilito che il patteggiamento non lo renderà immune da possibili nuove accuse in futuro. L’udienza è stata inizialmente sospesa, dopo che Hunter Biden ha dichiarato in tribunale di non essere intenzionato ad accettare il patteggiamento, nell’eventualità di possibili nuove accuse nei suoi confronti in futuro. (Was)