Lombardia: Malanchini (Lega), bene approvazione emendamento per fascette plastica

- Via libera dall'Aula del Consiglio regionale, nell'ambito dell'assestamento di bilancio, all'emendamento di maggioranza che prevede l'adozione delle fascette di plastica sui richiami vivi in luogo degli anellini di metallo. In merito è intervenuto il Consigliere regionale Giovanni Malanchini, Presidente della Commissione speciale Autonomia e Responsabile del Dipartimento Agricoltura della Lega Lombarda. "Bene l'approvazione di questo fondamentale testo per favorire il benessere animale. Infatti, queste fascette di plastica a differenza di quelle metalliche non danneggiano il tarso degli uccelli, sono inamovibili e certificate tali dallo stesso produttore. Ancora una volta il PD è riuscito a fare inutili polemiche, in spregio alle condizioni di benessere che molto spesso vengono invocate. Criticare la cifra messa a bilancio da Regione Lombardia per l'introduzione delle fascette di plastica quando i cacciatori lombardi versano, annualmente, alla Regione 3,3 milioni di euro come tassa di concessione regionale è ridicolo". "Un giusto intervento che riconosce il ruolo dei cacciatori, vere sentinelle del territorio nella difesa dell'ambiente. Grazie quindi ai colleghi Floriano Massardi (Lega) Presidente della Commissione 'Agricoltura, montagna e foreste' di Regione Lombardia e Carlo Bravo (FdI) vicepresidente della Commissione promotori del testo approvato" conclude Malanchini.(Com)