Niger: Usa preoccupati per la situazione, militari rilascino il presidente Bazoum

- Gli Stati Uniti sono seriamente preoccupati per la situazione in Niger, dove questa mattina un gruppo di militari della Guardia presidenziale ha avviato una azione di forza ai danni del presidente in carica, Mohamed Bazoum. Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha affermato in una nota che le autorità di Washington “condannano fermamente qualsiasi tentativo di rovesciare il governo eletto democraticamente in Niger, guidato dal presidente Bazoum”. Sullivan ha invitato la Guardia presidenziale del Paese africano a rilasciare il capo dello Stato, astenendosi da ulteriori atti di violenza. “Stiamo monitorando la situazione con estrema attenzione, per garantire la sicurezza dei nostri cittadini che si trovano nel Paese”, ha detto, aggiungendo che il Niger è “un partner cruciale” per gli Stati Uniti. (Was)