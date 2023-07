Enel: aumentano utile netto e margine operativo lordo nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre 2023 il risultato netto ordinario del gruppo Enel è pari a 3.279 milioni di euro (2.157 milioni di euro nel primo semestre 2022), in aumento del 52 per cento. Lo rende noto Enel, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023. L’aumento riflette l’andamento positivo della gestione operativa ordinaria, che ha più che compensato l’incremento degli oneri finanziari netti dovuto all’aumento del debito lordo e all’evoluzione dei tassi di interesse. Nel primo semestre 2023 il margine operativo lordo (Ebitda) ordinario è di 10.739 milioni di euro (8.298 milioni di euro nel primo semestre 2022), in aumento del 29,4 per cento. L’incremento è riconducibile ai risultati del business integrato, che riflettono una normalizzazione dei margini rispetto al primo semestre 2022, unitamente al miglioramento dei risultati di Enel Grids. I ricavi sono pari a 47.095 milioni di euro (65.6301 milioni di euro nel primo semestre 2022), in calo del 28,2 per cento. La variazione è principalmente riconducibile alla diminuzione dei prezzi di vendita delle commodity sui mercati finali, in un contesto energetico caratterizzato da una maggiore stabilità nei prezzi rispetto al primo semestre 2022. L’impatto dei volumi di produzione risulta sostanzialmente ascrivibile al differente perimetro di consolidamento. (segue) (Rin)