Enel: aumentano utile netto e margine operativo lordo nel primo semestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel conferma inoltre la guidance per il 2023 fornita ai mercati finanziari in occasione della presentazione del Piano strategico 2023-2025. Nel 2023 si prevede un Ebitda ordinario compreso tra 20,4 e 21,0 miliardi di euro, un utile netto ordinario compreso tra 6,1 e 6,3 miliardi di euro e un dividendo complessivo pari a 0,43 euro per azione. Si conferma, inoltre, un livello di indebitamento finanziario netto a fine 2023 compreso tra 51 e 52 miliardi di euro. Nel corso della conference call di presentazione dei risultati, l’Amministratore delegato Flavio Cattaneo ha fatto presente che Enel non ha “nessuna fretta” di vendere asset, “lo faremo solo al giusto prezzo”. Inoltre, ha giudicato “infondate” le indiscrezioni sulla possibile vendita della controllata iberica Endesa. Cattaneo ha poi annunciato che a novembre verrà presentato il nuovo piano strategico, sottolineando l’impegno a mantenere una politica di dividendi sostenibile ed attraente per gli azionisti. “Nel corso del primo semestre 2023, il gruppo Enel ha registrato una solida performance finanziaria e operativa”, ha affermato l’Amministratore delegato, a margine della conference call di presentazione dei risultati al 30 giugno 2023. “Il nuovo management ha immediatamente avviato delle azioni per migliorare ulteriormente l’allocazione del capitale massimizzando il ritorno degli investimenti, aumentare le efficienze e semplificare la struttura del gruppo attraverso la focalizzazione geografica sui sei Paesi core. Queste azioni, insieme ai risultati ottenuti nel periodo, ci consentono di confermare la guidance per fine 2023, con la previsione di un dividendo complessivo di 0,43 euro per azione per l’esercizio corrente”, ha concluso. (Rin)