Mar Nero: Tajani, decisione russa di sospendere accordo grano “infausta e pericolosa”

- La decisione della Russia di interrompere l’accordo del Mar Nero è “infausta e molto pericolosa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la cerimonia di chiusura del vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari ospitato a Roma. “Noi auspichiamo un nuovo accordo e sosterremo l’opera della Turchia, fondamentale per trovare una nuova intesa, non per noi, ma per i poveri che vivono i Africa e non solo, per le milioni di persone che vivono momenti di difficoltà”, ha affermato il titolare della Farnesina. “Chiedo al governo russo di tornare sui suoi passi”, ha aggiunto Tajani.(Res)