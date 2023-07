Cultura: al ministero riunione Osservatorio per parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi a Roma, al Collegio Romano, alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano, l’Osservatorio per la parità di genere del ministero della Cultura. I lavori – riferisce una nota – sono stati presieduti dalla neopresidente Manuela Maccaroni, avvocato con esperienza trentennale nella difesa dei diritti di donne, minori e famiglie, punto di riferimento quale esperto nella materia e conduttore di diversi programmi televisivi e radiofonici di approfondimento sui temi legati alle pari opportunità, nominata in seguito alle dimissioni di Celeste Costantino. Inoltre, ha partecipato alla riunione la nuova componente Rosaria Patrizia La Rosa, avvocato specializzato in diritto del lavoro nonché presidente del Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Velletri, che subentra alla dimissionaria Cristina Comencini. “Rimuovere gli ostacoli che impediscono la parità di genere è tra le priorità del Ministero della Cultura. La scelta di Manuela Maccaroni è la conferma dell’attenzione per i temi della difesa dei diritti delle donne”, ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha evidenziato la centralità dell’Osservatorio ministeriale per acquisire ed elaborare dati sull’impiego femminile nei siti culturali, nelle imprese e negli enti e nelle fondazioni che si occupano della promozione e soprattutto della gestione dell’immenso giacimento italiano di arte, architettura e storia. “Sarà uno strumento operativo che metterà al centro non solo la tutela delle pari opportunità - ha aggiunto il ministro - ma anche lo sviluppo di concrete politiche di attuazione del fondamentale articolo 37 della Costituzione italiana sui diritti della donna lavoratrice”. (Com)