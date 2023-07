Lombardia: Feltri, Aula consiliare non è asilo Mariuccia, adeguare comportamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’Aula consiliare di Regione Lombardia “non intendo polemizzare sulle questioni di cui sento spesso discutere. Vorrei soltanto ricordare che questo non è l’asilo Mariuccia, ma una della aule politiche e amministrative più importanti del nostro paese”. Lo ha ribadito il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Feltri, intervenendo durante la sessione di bilancio 2023 in corso al Pirellone. “Il nostro comportamento dovrebbe essere adeguato allo stile di un’aula di questo livello” ha tenuto a precisare Feltri, aggiungendo che “smetterei con le polemiche che non servono a nulla, ma che riescono ad aumentare il livello di nervosismo”. E, ha concluso avvertendo: “io vi prego di non costringermi, visto che al momento faccio pure il giornalista, di fare un pezzo per prendervi per il culo".(Rem)