Brasile-Usa: governo propone alla Nasa cooperazione per satelliti monitoraggio Amazzonia

- Il governo del Brasile vuole collaborare con l'Agenzia spaziale degli Stati Uniti (Nasa) per sviluppare congiuntamente nuovi satelliti e tecnologie aerospaziali per monitorare la foresta amazzonica. Lo ha detto la ministra di Scienza, tecnologia e innovazione, Luciana Santos, nel corso di un incontro con l'amministratore Nasa, Bill Nelson, presso l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe), a Sao José dos Campos, nello stato di San Paolo. La Nasa ha offerto al Brasile l'accesso ai dati di due satelliti, già in fase di lancio. Uno di questi, sviluppato in collaborazione con l'India, dovrebbe essere lanciato il prossimo gennaio e sarà in grado di "vedere" anche attraverso le cime degli alberi. (segue) (Brb)