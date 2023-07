Brasile-Usa: governo propone alla Nasa cooperazione per satelliti monitoraggio Amazzonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero il monitoraggio dell'Amazzonia è già attualmente effettuato dai satelliti di telerilevamento Cbers (sviluppato in collaborazione con la Cina) e Amazonia-1, quest'ultimo interamente brasiliano. Una nuova tecnologia in inoltre fase di sviluppo da parte di Inpe, il Synthetic aperture radar (Sar), che consentirà la generazione di dati in qualsiasi condizione meteorologica, in quanto il sistema è capace di "vedere" attraverso le nuvole, strumento fondamentale per il monitoraggio della regione amazzonica. (Brb)