Libano: inviato francese Le Drian a Beirut per soluzione a impasse presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato della presidenza della Repubblica francese in Libano, Jean-Yves Le Drian, ha incontrato ieri a Beirut, in occasione della sua seconda giornata di visita ufficiale nel Paese, il leader della Corrente patriottica libera (Cpl), Gerban Bassil, il presidente della corrente filo-siriana Marada, Sleiman Frangié, candidato del "tandem sciita", costituito da Hezbollah e dal suo alleato, il movimento Amal, guidato dal presidente del Parlamento, Nabih Berri e sostenuto dalla Francia e il presidente del partito di opposizione Forze libanesi (Fl, a maggioranza maronita), Samir Geagea. Lo ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese "Nna", specificando che la visita di Le Drian di due giorni segue quella dello scorso 22 giugno, quando aveva raggiunto Beirut per risolvere le divisioni che hanno lasciato la presidenza libanese vacante per quasi nove mesi. (segue) (Lib)