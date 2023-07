Libano: inviato francese Le Drian a Beirut per soluzione a impasse presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro tra Le Drian e Bassil, il Cpl ha diffuso un comunicato in cui annunciava che l'inviato della presidenza francese in Libano ha proposto "rapide trattative a settembre e senza suggerimenti preventivi", aggiungendo che "le negoziazioni partiranno da zero, concordando prima un programma e poi un candidato presidente". Da parte sua, Geagea non ha proposto nuovi nomi per la presidenza, ma ha ribadito il suo sostegno all'ex ministro delle Finanze ed ex direttore regionale per il Medio Oriente e il Nord Africa presso il Fondo monetario internazionale (Fmi), Jihad Azour. Quest'ultimo, appoggiato da Riad, aveva ottenuto 59 voti, contro le 51 preferenze ottenute da Frangié, candidato presidenziale preferito da Parigi. Inoltre, secondo quanto riferito da alcuni media locali, Geagea avrebbe accusato il presidente del Parlamento, Nabih Berri, "di paralizzare il Parlamento che dovrebbe eleggere un presidente". (segue) (Lib)