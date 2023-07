Libano: inviato francese Le Drian a Beirut per soluzione a impasse presidenziale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, Nabih Berri, ha ricevuto a Beirut Le Drian, con il quale ha discusso delle possibili soluzioni per l'elezione di un nuovo presidente della Repubblica. "Possiamo dire che è stata aperta una breccia nel muro presidenziale", ha commentato Berri, definendo "positivi" i colloqui con Le Drian. "Il Libano sarà in pericolo se non si elegge un nuovo presidente della Repubblica entro la fine dell'anno", ha aggiunto Berri. Berri, inoltre, ha ribadito il proprio sostegno al capo del movimento filo-siriano Marada, Sleiman Frangieh, ringraziando gli ambasciatori dei Paesi del Gruppo dei cinque (Francia, Stati Uniti, Arabia Saudita, Qatar ed Egitto) "per il loro aiuto e per aver accordato il loro sostegno al candidato che noi sceglieremo". L'inviato francese, inoltre, ha incontrato il presidente del Partito socialista progressista (Psp), Taymour Joumblatt, il presidente del partito falangista Kataib, Sami Gemayel, e il deputato del movimento Al Haraka, Michel Moawad. (segue) (Lib)