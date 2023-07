Libano: inviato francese Le Drian a Beirut per soluzione a impasse presidenziale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio di Le Drian in Libano giunge una settimana dopo l'incontro, a Doha, dei Gruppo dei cinque, durante il quale gli altri Paesi avevano espresso il loro sostegno al suo operato di mediatore. Intanto, dalla fine del mandato dell'ex presidente della Repubblica, Michel Aoun, il 31 ottobre 2022, il Parlamento libanese non è riuscito a trovare un accordo per la nomina di un suo successore, malgrado le 12 sedute dedicate alla questione. L'ultima, tenutasi il 14 giugno scorso, si è conclusa con un nulla di fatto, dal momento che nessuno dei due candidati, Sleiman Frangié, sostenuto dalla Francia, e Jihad Azour, ex ministro delle Finanze ed ex direttore della sezione Medio Oriente e Nord Africa del Fondo monetario internazionale (Fmi), sostenuto dall'opposizione libanese e dall'Arabia Saudita, ha raggiunto la soglia di 86 voti necessaria per essere eletto al primo turno. Infatti, Frangié ne ha ottenuti solo 51, mentre il suo rivale, Azour, ne ha ottenuti 59. Inoltre, l'organizzazione di un secondo turno di votazioni è stata impedita dall'uscita dall'aula dei deputati di Hezbollah e dei suoi alleati, senza i quali non si sarebbe raggiunto il quorum. (Lib)