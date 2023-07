Senato: La Russa contraccambia regalo Stampa parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' la prima volta nella ormai più che secolare tradizione del Ventaglio che il presidente del Senato contraccambia il regalo della Stampa parlamentare, consegnando a propria volta un piccolissimo dono ai giornalisti intervenuti oggi a palazzo Madama. Si tratta - spiega una nota del Senato - di un fascicolo, che può essere sfogliato anch’esso come un ventaglio, contenente l’indicazione e il link (sotto forma di Qr Code) delle "pagine web speciali" che il Senato ha dedicato a ricorrenze speciali. Le pagine, una novità della XIX Legislatura, rappresentano un tentativo di fare informazione a partire dalle numerose fonti che il Senato custodisce al proprio interno: gli atti parlamentari, i documenti dell’Archivio storico, le straordinarie collezioni della Biblioteca e dell’Emeroteca. Le pagine web dedicate ai 75 anni della Costituzione e ai 75 anni del Senato della Repubblica, alla Festa della Donna e al 25 Aprile, al Giorno della Memoria e al Giorno del Ricordo, per citarne solo alcune, presentano in maniera semplice e accessibile le immagini e i documenti dei primi anni di vita della Repubblica, insieme ad atti, notizie, iniziative e approfondimenti più recenti. (Com)