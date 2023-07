Brasile: allarme bomba, evacuata sede ministero Sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleo artificieri della Polizia federale (Pf) del Brasile ha ordinato l'evacuazione dell'edificio sede del ministero dello Sviluppo, industria, commercio e servizi, a seguito di un allarme bomba lanciato per la presenza di uno zaino sospetto nei pressi del palazzo nel centro della capitale federale Brasilia. La Polizia militare del Distretto federale è stata allertata alle 11,20 ed ha isolato l'area in attesa dell'arrivo degli specialisti della Pf, in questo momento a lavoro sul posto. Il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, Geraldo Alckmin, non era sul posto al momento dell'allarme. (Brb)