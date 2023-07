Brasile: influenza aviaria, Paranà è sesto stato a decretare emergenza zoosanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del governo dello stato brasiliano di Paranà hanno decretato l'emergenza zoosanitaria a seguito dell'aumento dei contagi di influenza aviaria altamente patogena su uccelli selvatici. In tutto Paranà conta sette casi confermati, tuttavia trattandosi dello stato più grande produttore e maggior esportatore all'estero di carne di pollo le autorità hanno deciso di adottare lo status come "misura protettiva". "Grazie al decreto possiamo agire molto più velocemente, eliminando alcune barriere burocratiche nel caso in cui vengano rilevati casi di influenza aviaria", ha detto nella nota il segretario di stato all'Agricoltura, Norberto Ortigara, che evidenzia come "lo Stato ha registrato solo sette casi su uccelli migratori selvatici. Per evitare che animali allevati per il consumo umano possano entrare in contatto con uccelli contagiati dal virus H5N1, il governo dello Stato ha già dal 29 giugno proibito il transito di polli lungo il litorale, dove maggiore è la concentrazione di uccelli marini selvatici. (segue) (Brb)